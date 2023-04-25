Гала-концерт образовательного проекта «Институт оперы» прошел в Москве

Гала-концерт на сцене «Зарядья» позволит молодым артистам расширить карьерные возможности, ведь среди зрителей в зале — менеджеры и директора ведущих театров и концертных площадок. Кстати, образовательный проект «Институт оперы» продолжается. Уже объявлен второй набор. Прием заявок от конкурсантов завершится 30 апреля, а само обучение будет проходить с 24 мая по 31 октября.