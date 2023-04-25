Гала-концерт образовательного проекта «Институт оперы» прошел в Москве

На сцене Московского концертного зала «Зарядье» выступили финалисты проекта «Институт оперы». В течение четырех месяцев артисты из регионов набирались опыта у ведущих профессионалов жанра.
Образовательный проект «Институт оперы» — уникальная возможность для молодых одаренных певцов повысить свой профессиональный уровень и заявить о своем таланте на всю страну. Проект реализуется арт-агентством «Премьер» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
«Изначально педагоги отобрали 50 участников, которые проходили онлайн-обучение в течение пяти месяцев, а потом педагоги отобрали 21 участника для финального гала-концерта — тех, кто сделал максимально качественный скачок в развитии за период обучения», — рассказала генеральный продюсер проекта «Институт оперы» Екатерина Шикалович.
Молодые музыканты получили на проекте знания по языковой фонетике, вокальному и актерскому мастерству, сценическому движению и оперному менеджменту.
«Проект очень оказался важен для нас, это огромный этап в нашем развитии, возможность перейти на другой уровень, познать новые возможности своего голоса, своего таланта, и какую-то огранку приобрести уже от наших замечательных педагогов», — отметила участница проекта «Институт оперы», солистка Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича Софья Цимбал.
Педагоги проекта — именитые артисты, солисты главных театров России — помогли участникам разучить арии из классических опер.
«Не важно, на какой сцене артист выступает. Знаете, на самые великие сцены выходят люди, которые абсолютно не интересны, потому что внутри нет огня, нет художественного образа, нет осмысления музыки. А можно просто в филармонию какую-нибудь прийти и быть потрясенным до глубины души. И я вижу в этих ребятах больших артистов в будущем», — поделилась оперная певица, педагог проекта Любовь Петрова.
Гала-концерт на сцене «Зарядья» позволит молодым артистам расширить карьерные возможности, ведь среди зрителей в зале — менеджеры и директора ведущих театров и концертных площадок. Кстати, образовательный проект «Институт оперы» продолжается. Уже объявлен второй набор. Прием заявок от конкурсантов завершится 30 апреля, а само обучение будет проходить с 24 мая по 31 октября.