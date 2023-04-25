Концерт певца Александра Панайотова отменили в Челябинске

Южный Урал предвкушал концерт российского певца Александра Панайотова, но его вдруг отменили. Об этом сообщает газета «Культура».
Выступление певца, известного всем по участию в шоу «Народный артист» и «Голос», было запланировано на 26 апреля в концертном зале ТРК Taganay. Концерт вдруг отменили по неизвестным причинам.
На сайте артиста и его странице в соцсети «ВКонтакте» тоже отсутствует какая-либо информация об отмене. Однако еще есть анонс сольного концерта Панайотова, который состоится 25 апреля в Тюмени.
Ранее стали отменять концерты многих российских музыкантов и певцов. Привыкших выступать на российской сцене исполнителей коснулся хейт поклонников из-за их высказываний против СВО. Так произошло с рэпером Jah Khalib, Бастой, Дианой Арбениной, Анжеликой Варум, Валерием Меладзе и Ани Лорак.