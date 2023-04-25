Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сеть Rostic's в России откроет до двух тысяч заведений

Экономика
Сеть Rostic's в России откроет до двух тысяч заведений

Сеть Rostic's, которая появится вместо KFC, планирует открыть в России до двух тысяч заведений, передает RT слова генерального директора компании «Юнирест» Татьяна Шаманская.

Она заявила, что в сети Rostic's компания видит большой потенциал. Именно поэтому руководство приняло решение увеличить план открытия заведений по России до двух тысяч.

Первая точка Rostic's появилась в Москве на Тверской-Ямской улице. Сеть будет распространяться и станет заменой бывшего ресторана KFC.

Прежде американская компания Yum! Brands, которая владеет сетью KFC, объявила о продаже российских активов и уходе из РФ. Акции отныне принадлежат компании «Смарт сервис», возглавляемой Константином Котовым и Одри Осколковым.
Rostics kfc москва заведения сеть
Военкоры ФАН