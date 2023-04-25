Сеть Rostic's в России откроет до двух тысяч заведений

Сеть Rostic's, которая появится вместо KFC, планирует открыть в России до двух тысяч заведений, передает RT слова генерального директора компании «Юнирест» Татьяна Шаманская.
Она заявила, что в сети Rostic's компания видит большой потенциал. Именно поэтому руководство приняло решение увеличить план открытия заведений по России до двух тысяч.
Первая точка Rostic's появилась в Москве на Тверской-Ямской улице. Сеть будет распространяться и станет заменой бывшего ресторана KFC.
Прежде американская компания Yum! Brands, которая владеет сетью KFC, объявила о продаже российских активов и уходе из РФ. Акции отныне принадлежат компании «Смарт сервис», возглавляемой Константином Котовым и Одри Осколковым.