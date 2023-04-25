Зампред Совбеза РФ Медведев заявил что мир стоит на пороге новой всеобщей войны

Вероятность новой всемирной войны высока, но ее можно избежать, считает заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
Россию втянули в войну, которую стране удавалось избегать 30 лет, рассказал политик участникам марафона «Знание. Первые». По его словам, мировое сообщество должно приложить максимум усилий, чтобы не дать конфликту перерасти в мировое противостояние. В данный момент невозможно предположить, что может послужить причиной для эскалации, добавил зампред СБ России.
«Мир болен и, вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является», — подчеркнул Медведев.
Ранее канал RT сообщал о словах Дмитрия Медведева про перспективы ядерного противостояния. Как заявлял политик, климатические проблемы не сравнятся с нахождением в эпицентре попадания атомной бомбы.