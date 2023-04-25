Зампред Совбеза РФ Медведев заявил что мир стоит на пороге новой всеобщей войны

Россию втянули в войну, которую стране удавалось избегать 30 лет, рассказал политик участникам марафона «Знание. Первые». По его словам, мировое сообщество должно приложить максимум усилий, чтобы не дать конфликту перерасти в мировое противостояние. В данный момент невозможно предположить, что может послужить причиной для эскалации, добавил зампред СБ России.