Замглавы Совбеза России Медведев обвинил сбежавших за границу «выродков» в призывах к денуклеаризации страны

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал «выродками» граждан, сбежавших от уголовного преследования в западные страны. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые».
Как отметил политик, подобные люди активно призывают Москву к послушному выполнению всех приказов Вашингтона и его союзников. В частности, речь идет об отказе от тактических ядерных вооружений.
«Вот эти самые выродки, которые туда сбежали, они, естественно, говорят о том, что нужно провести еще демилитаризацию России, денуклеаризацию России», — отметил он.
Медведев добавил, что сейчас перед властями стоит конкретная задача. Кремль не может допустить того, чтобы соответствующий сценарий был претворен в жизнь.
Кроме того, замглавы Совбеза РФ высказался о причинах начала спецоперации. По его словам, Москва была вынуждена применить силу на фоне расширения НАТО.