Волонтеры передали жизненно важные лекарства лежачему инвалиду в Чкалово

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне участники миссии привезли большую партию лекарств, средств гигиены и продуктов лежачему инвалиду Татьяне Снигирь в село Чкалово.
Татьяна — инвалид с детства, уже более 30 лет она практически не встает с кровати. Редкая болезнь начала прогрессировать у нее в подростковом возрасте, ее родители умерли, и в итоге она осталась совершенно одна, без всякой поддержки. С первых дней военной спецоперации добровольцы миссии взяли «шефство» над женщиной, регулярно привозили ей продукты и лекарства. А летом российские волонтеры доставили и установили Татьяне новую специальную кровать — такую, чтобы она могла хотя бы менять положение самостоятельно.
«Спасибо, что приехали! На вас одна надежда. За мной ухаживает соседка, но такие дорогие лекарства я не могла позволить себе купить, а без них моя жизнь становится совсем невыносимой. Пока я не получаю никакого пособия от государства, и вам спасибо за такое внимание. Без вас я бы уже давно опустила руки и перестала бороться с болезнью», — поблагодарила Татьяна Снигирь.
К помощи женщине теперь подключились и общественные активисты Один из них, бизнесмен из Петербурга Евгений Кузьмин, планирует связать свою судьбу с Херсонской областью. Он намерен открыть в регионе социальный фонд, который будет помогать лекарствами и лечением людям с ограниченными возможностями — таким как Татьяна. Для нее он на свои средства закупил специальные медикаменты.
«Мы будем выявлять в регионе людей, которым необходимы редкие или дорогие препараты, готовы оказывать им любую поддержку. Для Тани мы постарались сделать запас лекарств на три месяца. Все препараты, которые будут заканчиваться, мы будем ей довозить», — рассказал бизнесмен-благотворитель Евгений Кузьмин.
В село Чкалово Новотроицкого района Херсонщины добровольцы приезжают с первых месяцев освобождения региона от украинских националистов. О судьбе Татьяны они узнали из социальных сетей, где женщина периодически писала о необходимости оказания ей гуманитарной помощи.
«Сегодня Татьяна Снигирь — наш большой друг. Мы регулярно приезжаем к ней, привозим то, чего не хватает — лекарства, средства гигиены, фрукты и соки. Она — настоящий боец, никогда не сдается перед своей болезнью, и мы помогаем ей, чем можем», — сообщил член гуманитарной миссии на Херсонщине Денис Моисеев.
Напомним, накануне участники гуманитарной миссии доставили партию медикаментов в два фельдшерско-акушерских пункта в Великолепетихинском округе — в села Демидовка и Николаевка. Гуманитарный центр работает в регионе с 11 марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За год с небольшим, продуктовую помощь получило свыше 180 тысяч человек (1,9 тысячи тонн), в том числе жители 83 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (182 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 17-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.