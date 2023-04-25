Волонтеры передали жизненно важные лекарства лежачему инвалиду в Чкалово

Напомним, накануне участники гуманитарной миссии доставили партию медикаментов в два фельдшерско-акушерских пункта в Великолепетихинском округе — в села Демидовка и Николаевка. Гуманитарный центр работает в регионе с 11 марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За год с небольшим, продуктовую помощь получило свыше 180 тысяч человек (1,9 тысячи тонн), в том числе жители 83 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (182 тонны).