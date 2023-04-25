В Петербурге хозяин собаки распылил газовый баллончик в лицо девочки из-за замечания ее отца

Мужчина, выгуливающий шпица без поводка, разозлился на замечания прохожего и выпустил в лицо его шестилетней дочери содержимое перцового баллончика.
Как пишет «78.ru», таким образом преступник решил отомстить за оскорбление в его адрес. Отмечается, что конфликт произошел 24 апреля на Русановской улице в Санкт-Петербурге.
После происшествия ребенку понадобилась медицинская помощь. По информации издания, медики диагностировали у девочки химический ожог глаз.
В отношении нападавшего проводится расследование. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее RT сообщал о группе подростков из Екатеринбурга, которые вымогали деньги у детей , угрожая им перцовым баллончиком. Родители пострадавших детей обратились с заявлением в полицию.