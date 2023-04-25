Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер дал характеристику президенту РФ Владимиру Путину. Военный эксперт рассказал, каким видит российского лидера, в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.
Риттер обратил внимание, что Владимир Путин вызволил Россию из смутных времен 1990 годов и благодаря ему страна находится на мировом уровне. По словам военного аналитика, президент РФ говорит истину и находится на правильной стороне истории.
«Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя — Владимир Путин», — подчеркнул экс-офицер разведки морской пехоты США.
Российский лидер порядка 23 часов не спал во время поездки в новые регионы РФ. Об этом ранее рассказал единственный оператор, который следовал с ним. Верховный главнокомандующий в основном бодрствовал.