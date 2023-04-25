Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы украинских военных в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили в Херсонской области две гаубицы вместе с расчетами и боекомплектами. Об этом сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
Артиллерийским огнем в районе населенного пункта Камышаны в ночь на вторник была уничтожена гаубица «2А65 Мста-Б» калибра 152-мм. Погибли пять украинских военнослужащих, еще трое пострадали.
Российские артиллеристы в понедельник в районе населенного пункта Садовое уничтожили гаубицу «Д-30» калибра 122-мм. Уничтожены четверо украинских военных, еще трое пострадали.
Ранее Власти Херсонской области опровергли слухи об украинском «плацдарме» на левом берегу Днепра, сообщает URA.RU. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.