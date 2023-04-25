Сертификаты на обучение в колледжах Башкирии получили более ста детей бойцов СВО

Власти Башкирии выдали 130 детям военнослужащих, участвующих в спецоперации по защите жителей новых регионов России, сертификаты на обучение в колледжах. Весь учебный процесс для них будет бесплатным.
Как пишет ufa.aif.ru, 256 школьникам выделили путевки на оздоровительный отдых, 2907 детей дошкольного возраста освободили от платы за детсад, 1818 детей – будут бесплатно посещать кружки. Кроме того, организовали бесплатное питание для 544 студентов колледжей и 2389 учащихся 5-11 классов, 553 младенцам выписали продукцию молочных кухонь, поделилась заместитель премьер-министра правительства РБ, министр финансов Лира Игтисамова.
Помимо этого, 153 студента заселили в общежития, 485 детей смогли получить места в детских садах без очереди. Также 250 семьям организовали получение древесины по льготным ставкам, а 72 жителям – получение сертификатов на газификацию дома, добавила чиновница.