Сертификаты на обучение в колледжах Башкирии получили более ста детей бойцов СВО

Как пишет ufa.aif.ru, 256 школьникам выделили путевки на оздоровительный отдых, 2907 детей дошкольного возраста освободили от платы за детсад, 1818 детей – будут бесплатно посещать кружки. Кроме того, организовали бесплатное питание для 544 студентов колледжей и 2389 учащихся 5-11 классов, 553 младенцам выписали продукцию молочных кухонь, поделилась заместитель премьер-министра правительства РБ, министр финансов Лира Игтисамова.