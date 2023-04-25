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Мебельный завод и шесть домов загорелись в забайкальском селе Баляга

Происшествия
Мебельный завод и шесть домов загорелись в забайкальском селе Баляга

Деревоперерабатывающий комбинат загорелся в селе Баляга, расположенном в Забайкальском крае. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба МЧС России.

Из-за сильного ветра огонь перекинулся на другие строения. Речь идет о шести зданиях, четыре их которых являются жилыми домами.

При этом на место уже прибыли сотрудники экстренных служб, однако неблагоприятные погодные условия не позволяют оперативно ликвидировать пламя. На этом фоне специалисты присвоили пожару высший ранг сложности.

Как стало известно, сейчас в село направляются заместитель главы региона Александр Костенко и вице-премьер края Андрей Кефер. Также в населенный пункт отправили пожарный поезд и два вертолета МИ-8.

Меж тем в Приморском крае продолжает гореть другой деревоперерабатывающий цех. По последним данным, огонь распространился на площади в 12 тысяч квадратных метров.
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