Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Вдова Владлена Татарского сообщила о создании фонда его имени для военных корреспондентов

Общество
Вдова Владлена Татарского сообщила о создании фонда его имени для военных корреспондентов

Вдова Владлена Татарского Валерия заявила о создании фонда его имени для военных корреспондентов.

Об этом она сообщила 25 апреля, во вторник. Валерия также предложила отмечать день военкора 25 апреля — в день рождения Максима Фомина (настоящее имя Татарского). Учреждению в России соответствующего мероприятия покойный журналист был бы рад, с уверенностью указала она.

«Я хочу чтобы дело Максима продолжалось. <...> Поэтому сегодня, в день рождения Максима, я решила сделать ему подарок: основать фонд имени Владлена Татарского», — подчеркнула Валерия.

Прежде стало известно, что обвиняемая в теракте Дарья Трепова могла знать, что в подаренной Татарскому статуэтке находилась не прослушка.
владлен татарский военкор татарский военкор
Военкоры ФАН