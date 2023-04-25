Вдова Владлена Татарского сообщила о создании фонда его имени для военных корреспондентов

Об этом она сообщила 25 апреля, во вторник. Валерия также предложила отмечать день военкора 25 апреля — в день рождения Максима Фомина (настоящее имя Татарского). Учреждению в России соответствующего мероприятия покойный журналист был бы рад, с уверенностью указала она.