Большинство погибших из-за религиозного культа в Кении были детьми

Местные СМИ писали, что пастор религиозного культа Макензи Нтенге вынуждал последователей голодать для «встречи с Иисусом». Правоохранительные органы опасаются, что некоторые другие жертвы оккультизма могут скрываться и умереть, если они не найдутся в скором времени.