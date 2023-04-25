Большинство погибших из-за религиозного культа в Кении были детьми

Большинство погибших в Кении из-за религиозного культа в Кении, которых вынудили отказаться от еды, были детьми, передает The Washington Post.
В Кении в одной из могил обнаружили тела пяти человек – членов одной семьи. Из них трое детей и родители.
Местные СМИ писали, что пастор религиозного культа Макензи Нтенге вынуждал последователей голодать для «встречи с Иисусом». Правоохранительные органы опасаются, что некоторые другие жертвы оккультизма могут скрываться и умереть, если они не найдутся в скором времени.
Прежде полиция Кении сообщала о 67 погибших оккультистов. На данный момент работникам удалось спасти 29 человек.