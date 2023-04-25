«Рожденные дважды»: Передвижной проект раритетов расскажет о разрушениях Царского Села во время войны

Передвижной проект раритетов «Рожденные дважды» отправится в путешествие по городам России, чтобы рассказать о разрушениях Царского Села во время войны. Об этом сообщает газета «Культура».
Россияне познакомятся с историей разных городов с послевоенной историей дворцово-паркового ансамбля. Экспонаты смогут увидеть жители Волгограда – с 26 апреля по первое июня, Саратова и Казани – до декабря включительно.
Организаторы выставки представят около 100 предметов из коллекции ГМЗ «Царское Село», большинство из которых впервые покинули родные пенаты. Раритеты помогут рассказать о тех разрушениях, которые коснулись Царского Села в военное время, а также о людях, которые подарили ему второе рождение.
Ранее в Петербурге открылась новая выставка «Три века театральной фотографии». На ней будут представлены более 200 фотографий из трех коллекций музея.