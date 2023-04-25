«Рожденные дважды»: Передвижной проект раритетов расскажет о разрушениях Царского Села во время войны

Организаторы выставки представят около 100 предметов из коллекции ГМЗ «Царское Село», большинство из которых впервые покинули родные пенаты. Раритеты помогут рассказать о тех разрушениях, которые коснулись Царского Села в военное время, а также о людях, которые подарили ему второе рождение.