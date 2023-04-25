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«Исчезнет на свалке истории»: американский политик Джеффри Янг озвучил прогноз о судьбе НАТО

Политика
«Исчезнет на свалке истории»: американский политик Джеффри Янг озвучил прогноз о судьбе НАТО

Поведение НАТО и ситуацию на Украине прокомментировал кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. Он поделился мнением в своем Twitter-аккаунте.

Политик подверг критике обстановку в Вашингтоне. Он убежден, что столица США «полна невежественных, диких, неоконсервативных военных преступников». Североатлантическому альянсу Янг предрек распад и положительно оценил прогнозируемую тенденцию.

«Исчезнет на свалке истории», — рассуждает о потенциальном будущем НАТО кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки.

Чем опасны намерения президента Украины Владимира Зеленского по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз, ранее объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
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