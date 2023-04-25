Жительница штата Огайо решила наказать гостей, если на ее свадьбу они не придут в черной одежде

Жительница штата Огайо Киара Де Хесус призвала гостей одеться на ее свадьбу в черный цвет. Невеста заявила, что накажет каждого гостя, который ее ослушается.
Такой дресс-код девушка выбрала неслучайно. По ее мнению, подобная цветовая гамма станет хорошим «символом похорон ее холостяцкой жизни». Если кто-либо из приглашенных не примет это условие, она попросит его уйти.
О своем решении невеста сообщила в ролике на личной странице в TikTok. Видео быстро стало вирусным и набрало более 42 тыс. просмотров. Многие поддержали девушку. Часть комментаторов посоветовали ей «нанять охрану», а другие указали на практичность решения выбрать одну гамму. По мнению пользователей, это смотрится красиво.
Ранее актер Юрий Стоянов рассказал о том, что TikTok сделал его проект «Городок» более популярным среди молодежи. По его мнению, передача отлично укладывается в формат коротких видео.