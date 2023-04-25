Жительница штата Огайо решила наказать гостей, если на ее свадьбу они не придут в черной одежде

О своем решении невеста сообщила в ролике на личной странице в TikTok. Видео быстро стало вирусным и набрало более 42 тыс. просмотров. Многие поддержали девушку. Часть комментаторов посоветовали ей «нанять охрану», а другие указали на практичность решения выбрать одну гамму. По мнению пользователей, это смотрится красиво.