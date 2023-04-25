Омский преподаватель обманул свой университет на миллион рублей

Центральный районный суд Омска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
В ходе судебного заседания 59-летний мужчина, преподававший в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ), был признан виновным в систематической подделке документов, касающихся его командировок в Казахстан. Он фальсифицировал продолжительность поездок, завышая суточные расходы, а также зарплату за указанные дни, сообщают «Новости Омска и Омской области».
Выяснилось, что за 139 командировочных дней обвиняемый сумел незаконно присвоить себе почти миллион рублей из бюджета учебного заведения. Мошенник признался в содеянном подлоге и добровольно возместил вузу причиненный ущерб. С учетом этого суд при назначении наказание решил ограничиться штрафом в размере 100 тысяч рублей.