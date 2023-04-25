НКО Клинтона, Буша-младшего и Обамы объединяют усилия для завоза мигрантов в США

Ожидается, что авиарейсы для мигрантов дополнят планы администрации Джо Байдена, согласно которым США ежегодно будут принимать до 360 тысяч беженцев из Кубы, Гаити, Венесуэлы и Никарагуа. По оценкам специалистов, благодаря действиям Белого дома, с 2021 по 2022 год около миллиона мигрантов смогли прибыть в Соединенные Штаты.