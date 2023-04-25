НКО Клинтона, Буша-младшего и Обамы объединяют усилия для завоза мигрантов в США

Вашингтон, 25 апреля. Фонды бывших президентов США: Билла Клинтона, Джорджа Буша и Барака Обамы — объединят усилия для доставки мигрантов в Соединенные Штаты.
Как стало известно журналистам издания Breitbart News, некоммерческие организации, основанные экс-главами государства, займутся финансированием вывозных авиарейсов из Кубы, Гаити, Венесуэлы, Никарагуа и Украины, которые будут доставлять мигрантов на территорию США.
Активное участие в программе примут структуры Джорджа Сороса, которые имеют богатый опыт подобной деятельности. Кроме того, финансовую поддержку программе окажут крупные корпорации, такие как Walmart, Airbnb, Starbucks, Washington Post, Goldman Sachs, Microsoft и другие. Основным партнером по вопросам непосредственного обеспечения перевозок выступит American Express Global Business Travel.
«Пожертвования необходимы для финансирования авиабилетов для вновь прибывших в Соединенные Штаты. При средней стоимости одного перелета в 1600 долларов общественные пожертвования через нашего партнера Miles4Migrants помогут беженцам добираться до своих новых населенных пунктов», — говорится на сайте программы.
Ожидается, что авиарейсы для мигрантов дополнят планы администрации Джо Байдена, согласно которым США ежегодно будут принимать до 360 тысяч беженцев из Кубы, Гаити, Венесуэлы и Никарагуа. По оценкам специалистов, благодаря действиям Белого дома, с 2021 по 2022 год около миллиона мигрантов смогли прибыть в Соединенные Штаты.
Как заявил во время слушаний в сенатском комитете сенатор Рон Джонсон, с момента прихода к власти администрация Байдена приняла в США около пяти миллионов иностранцев, значительную часть которых составляют нелегальные мигранты.