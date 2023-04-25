Военный эксперт Василий Кашин: уничтожить украинский «Гром-2» будет чрезвычайно сложно

По мнению экспертов, теперь под угрозой ракетного удара находятся не только Крым и Крымский мост, но также юг Запорожской области, и даже Краснодарский край. Напомним, 30 марта Минобороны РФ впервые с начала спецоперации сообщило о перехвате российскими средствами ПВО оперативно-тактической ракеты «Грoм-2». В конце сентября 2022-го спикер Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал об уничтожении цехов по сборке «Громов» и ракет к ним под Днепропетровском