Военный эксперт Василий Кашин: уничтожить украинский «Гром-2» будет чрезвычайно сложно

Как заявил накануне глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, руководство ВСУ перебросило в подконтрольный Киеву город Запорожье оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2». По мнению военного аналитика Василия Кашина, он представляет угрозу многим объектам РФ, а уничтожить его будет очень непросто.
По словам Рогова, оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2» размещен в самом городе Запорожье, причем в гуще жилой застройки. Таким образом, киевский режим пытается прикрыть ракетную точку «живым щитом» от потенциальных обстрелов ВКС России.
«Украинские власти заявляют, что дальность действия их ракет до 500 километров, но реальная дальность — как минимум 300 километров» — сказал Рогов, не уточнив количество таких комплексов.
По мнению экспертов, теперь под угрозой ракетного удара находятся не только Крым и Крымский мост, но также юг Запорожской области, и даже Краснодарский край. Напомним, 30 марта Минобороны РФ впервые с начала спецоперации сообщило о перехвате российскими средствами ПВО оперативно-тактической ракеты «Грoм-2». В конце сентября 2022-го спикер Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал об уничтожении цехов по сборке «Громов» и ракет к ним под Днепропетровском
Как сообщил корреспонденту ФАН военный аналитик, ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин, переброска «Грома-2» в Запорожье призвана оказать скорее психологический эффект на россиян.
«Если речь идет о единичных пусках оперативно-тактических ракет, то российские ПВО уже продемонстрировали способность довольно эффективно бороться с такими целями. Представители Минобороны РФ уже как минимум дважды заявляли о сбитии ракет «Грома-2». Но нельзя забывать, что ПВО и противоракетная оборона — это вероятностный процесс, она никогда не обеспечивает перехват целей со 100-процентной гарантией. Поэтому полностью обезопасить себя мы можем, только полностью уничтожив сам ракетный комплекс. А до тех пор противоракетная оборона просто позволяет нам выиграть время и минимизировать ущерб», — указал Кашин.
В любом случае, нашим военным придется учитывать эту угрозу, хотя возможности борьбы с ракетами ОТРК у российской армии сегодня значительные.
«По крайней мере, мы можем бороться с такими ракетами более эффективно, чем с теми же ракетами РСЗО «Хаймарс», которые могут выпускаться залпами. Из этого залпа часть ракет способна достичь цели с высокой вероятностью. В случае с «Громом-2» все проще», — сообщил эксперт.
По его мнению, такие комплексы, как «Гром-2» — это всегда приоритетная цель для наших военных.
«Но, вместе с тем, это и крайне сложная цель. Потому что оперативно-тактические комплексы, в отличие от систем ПВО, не дают никакого излучения, по которому их можно вычислить. После применения ракеты такой комплекс сразу же меняет свое местоположение — то есть, фактически он выходит из укрытия только на очень короткое время. А пуски он проводит намного реже, чем тот же «Хаймарс» — иногда раз в несколько дней или недель. Поэтому ОТРК «Гром-2» — это очень трудная цель, и к ее поражению нужно относиться очень тщательно. Понятно, что при тех возможностях, которые есть у российской ПВО, украинцы вряд ли добьются значимых результатов с помощью этого ОТРК. Однако жертвы и разрушения на нашей территории вполне возможны. Так же, как и «акции устрашения» с его помощью со стороны ВСУ», — сообщил Кашин.
Напомним, ОТРК «Гром-2» размещается на мобильной платформе, в зависимости от используемых ракет он способен поражать наземные и воздушные цели на дальности до 500 километров. Разработку «Грома-2» вело конструкторское бюро «Южное», впервые проект был представлен в 2013 году. В январе 2018 года сообщалось о проведении испытаний двигателя для ракет комплекса, тогда же был показан его макет.