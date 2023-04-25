Зампред Совбеза Медведев заявил о готовности России сотрудничать со всеми странами, но не против их воли

Зампред Совбеза в ходе выступления также отметил, что в США хотят поделить Россию на «Соединенные штаты Сибири» и другие отдельные страны, чтобы управлять ими. Ранее он назвал лукавством разговоры об экологии на фоне задачи сохранить человечество.