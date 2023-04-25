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Зампред Совбеза Медведев заявил о готовности России сотрудничать со всеми странами, но не против их воли

Политика
Зампред Совбеза Медведев заявил о готовности России сотрудничать со всеми странами, но не против их воли

Россия готова сотрудничать со всеми странами, но если кто-то не хочет, она не навязывается. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик выступил перед участниками марафона «Знание». Он подключился к лекции с предприятия «НПО машиностроения»

Медведев заявил, что российский ОПК справляется с нагрузкой из-за спецоперации. По его словам, российская оборонная промышленность готова обеспечивать все потребности армии. Ракеты, снаряды и танки у России не закончились, подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза в ходе выступления также отметил, что в США хотят поделить Россию на «Соединенные штаты Сибири» и другие отдельные страны, чтобы управлять ими. Ранее он назвал лукавством разговоры об экологии на фоне задачи сохранить человечество.
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