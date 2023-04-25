Неизвестные жители Подмосковья подожгли железнодорожное оборудование в районе станции «Пожитково»

Неизвестные подожгли железнодорожное оборудование в Московской области. Подробнее о случившемся рассказал источник Федерального агентства новостей.
Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 25 апреля на перегоне между станциями «Пожитково» и «Бекасово-1». В качестве своей цели нарушители выбрали трансформаторную будку и аккумуляторный шкаф.
Граждане облили оба объекта воспламеняющейся жидкостью, однако загорелся только первый ящик. Прибывшие на место сотрудники МЖД быстро потушили огонь, после чего рядом с оборудованием были обнаружены часть оплавленной проводки и бутылка с горюче-смазочными материалами.
Однако, по данным источника, говорить о целенаправленной диверсии пока рано. Поджигателями могут оказаться обычные хулиганы.
Несмотря на это, сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску нарушителей. К текущему моменту сведений о задержаниях не поступало.
Ранее сообщалось о крупном пожаре в Приморском крае. Огонь охватил деревоперерабатывающий цех в городе Лесозаводск, распространившись на площади в 12 тысяч квадратных метров.