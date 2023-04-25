Неизвестные жители Подмосковья подожгли железнодорожное оборудование в районе станции «Пожитково»

Граждане облили оба объекта воспламеняющейся жидкостью, однако загорелся только первый ящик. Прибывшие на место сотрудники МЖД быстро потушили огонь, после чего рядом с оборудованием были обнаружены часть оплавленной проводки и бутылка с горюче-смазочными материалами.