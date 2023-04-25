Дмитрий Медведев: Спецоперация — это ответ России на расширение НАТО

Спецоперация России на Украине является ответом на расширение НАТО из-за того, что оппонент понимает только язык силы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Кроме того, политик указал, что Запад оказался несправедливым в отношении России и не был готов к равноправному партнерству. В качестве примера Медведев приводит обеспокоенности РФ в сфере безопасности.
Кроме того первый зампред уверен, что западные страны не хотели услышать Россию и пытались ее ослабить. Также Запад окружил Россию базами НАТО, которая раньше враждовала с СССР на протяжении десятилетий.
Помимо этого, Медведев предупредил противников России о возможности применения ядерного оружия. Он также отметил большую важность данного вооружения для страны.