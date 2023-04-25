Жительница Башкирии отправилась в психбольницу после попытки убить дочь кухонным ножом во сне

Женщина из Башкирии чуть не убила свою дочь кухонным ножом. Пока девочка спала, мать медленно перерезала ей горло. К такому исходу могли привести проблемы с психикой родительницы.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошел в деревне Янтышево Хайбуллинского района. Ребенок проснулся от того, что мать начала медленно ее убивать. Она закричала, но женщина прикрыла ей рот рукой.
Ее прервал зашедший в комнату отец. Он отшвырнул супругу от дочери. После этого напавшая стала резать свою руку, но муж быстро пресек ее деятельность.
Приехавшая на место инцидента скорая доставила ребенка в хирургическое отделение с резаными ранами. Профильные органы направили мать семейства в больницу для душевно больных людей.
По сообщениям ее супруга, проблемы с психикой начались после смерти родной сестры нападавшей. Женщина постоянно повторяла, что ее преследуют. Из-за произошедшего она похудела на 35 килограмм.
Ранее в Москве задержали женщину, которая убила своего новорожденного сына. По предварительным данным, ребенок появился на свет в туалете электропоезда.