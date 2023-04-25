Жители Брянской области обнаружили обезглавленный труп

В соцсетях жители города Навля обсуждают страшную находку на берегу реки.
По свидетельствам очевидцев, речь идет о полуразложившемся трупе человека, у которого отсутствует голова, а также отрублены все пальцы на руках. При этом к телу привязан крупный кусок бетона, а само тело упаковано в нечто, напоминающее своим внешним видом корыто, сообщает «Брянский ворчун».
Так как официальной реакции на эту страшную находку от представителей местных компетентных органов до сих пор нет, то жители Навля вынуждены сами строить всевозможные догадки. Вероятно, отсутствие головы и пальцев призвано максимально затруднить полиции выяснение личности погибшего.