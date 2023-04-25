Жители Брянской области обнаружили обезглавленный труп

По свидетельствам очевидцев, речь идет о полуразложившемся трупе человека, у которого отсутствует голова, а также отрублены все пальцы на руках. При этом к телу привязан крупный кусок бетона, а само тело упаковано в нечто, напоминающее своим внешним видом корыто, сообщает «Брянский ворчун».