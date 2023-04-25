Стали известны подробности крушения вертолета под Волгоградом

В последний раз транспортная прокуратура выявила нарушения в 2021 году. Речь шла об отсутствии программы подготовки диспетчера части. Кроме того, сотрудники отдела организации полетов производственно-диспетчерской службы не имели соответствующих свидетельств, выдаваемых уполномоченным органом в области гражданской авиации.