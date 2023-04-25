Стали известны подробности крушения вертолета под Волгоградом

Крушение вертолета «АНСАТ» в Волгоградской области произошло из-за отказа техники. Об этом сообщает источник ФАН.
Воздушное судно базировалось на аэродроме бывшего «Аэросоюза Волгоград» в Ерзовке. Вертолет рухнул неподалеку от него.При крушении летательного аппарата погиб пилот Олег Виноградов.
«АНСАТ» принадлежит «Русским вертолетным системам», специализирующимся на санитарной авиации. Источник ФАН сообщает, что данную компанию с головным офисом в Москве проверяют достаточно часто. Последняя профилактическая проверка состоялась пятого апреля.
В последний раз транспортная прокуратура выявила нарушения в 2021 году. Речь шла об отсутствии программы подготовки диспетчера части. Кроме того, сотрудники отдела организации полетов производственно-диспетчерской службы не имели соответствующих свидетельств, выдаваемых уполномоченным органом в области гражданской авиации.
Ранее сообщалось, что вертолет рухнул в пяти километрах к северу от площадки «Аэросоюз Волгоград», где он планировал приземлиться вечером 24 апреля. Причиной крушения стала техническая неисправность.