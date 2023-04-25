ВС России начали применять на украинском ТВД новейшие основные боевые танки Т-14

Вооруженные силы России начали применять на украинском театре боевых действий новейшие основные боевые танки (ОБТ) Т-14, созданные на базе тяжелой гусеничной унифицированной платформы (ТГУП) «Армата». Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.
«Российские войска начали применять новейшие танки “Армата” для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ОБТ Т-14 в зоне СВО «получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов».
Начиная с конца прошлого года экипажи «четырнадцатых» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса, добавил источник.
Таким образом, можно констатировать, что пусть и в ограниченном формате, но «премьера» Т-14 на украинском ТВД состоялась. Напомню, что боевое крещение «четырнадцатый» прошел еще в ходе испытаний новейшего ОБТ в Сирии. Причем, после этого события создателям Т-14 — специалистам Уралвагонзавода (УВЗ) пришлось на основе результатов испытаний провести доработку конструкции «четырнадцатого». Ничего удивительного в этом нет. В конце концов, война — самый лучший и непредвзятый экзаменатор.
Основной боевой танк Т-14 по многим своим параметрам является не просто выдающимся, но и, по-настоящему, революционным изделием отечественного ОПК. Давайте познакомимся с «четырнадцатым» поближе.
Новый уральский ОБТ
ОБТ является главным компонентом ТГУП, объединяющим вокруг себя прочие составляющие комплекса. Разработчиком перспективного ОБТ выступило Уральское КБ транспортного машиностроения, а производителем стал прославленный УВЗ. Основой для появления концепции всей ТГУП и Т-14 в частности послужили предыдущие наработки советских и российских танкостроителей. Итогом данной эволюции стала самая настоящая танковая революция — рождение в 2009 году концепции «Объекта 148». К 2015 году успешно воплощенный в металле, этот «Объект» стал называться Т-14.
Впервые продемонстрированный широкой публике накануне празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, российский танк нового поколения произвел настоящий фурор. Например, британские специалисты отреагировали на появление Т-14 так: «Без всякой гиперболы, “Армата” — это самый революционный шаг в танкостроении за последние 50 лет». Что же такого уникального в ОБТ Т-14? Давайте пройдемся по его официальным тактико-техническим характеристикам.
Компоновочная схема танка — лафетная. Боевая масса — 48 тонн. Подвеска — активная. Длина корпуса танка — 8,7 м. Высота танка — 3,2 м. Экипаж — три человека. Силовая установка — четырехтактный X-образный дизельный двигатель с газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением воздуха А-85-3А номинальной мощностью в 1500 л.с. Удельная мощность — 31 л.с./т. Максимальная скорость по шоссе — 80-90 км/ч. Максимальная скорость по пересеченной местности — 60 км/ч. Запас хода по шоссе — свыше 500 км. Бронирование — комбинированное многослойное. Так же танк оснащен комплексом активной защиты «Афганит» и модульным комплексом встроенной динамической защиты «Малахит». Вооружение: 125-мм гладкоствольное орудие 2А82, спаренный с орудием 7,62-мм пулемет ПКТМ и установленный на башне дистанционно управляемый зенитный 12,7-мм пулемет «Корд». Боекомплект орудия — 40 выстрелов. Боекомплект 7,62-мм пулемета — 1000 патронов и еще столько же хранится в лентах в ящике ЗИП. Боекомплект 12,7-мм пулемета — 300 патронов + еще столько же в ящике ЗИП. Противоминная защита — активная. Танк оборудован системой защиты от оружия массового поражения.
При всей солидности перечисленных характеристик, этот тот случай, когда они не дают полного представления о боевом потенциале нового ОБТ. Меж тем этот потенциал таков, что многие иностранные аналитики просто отказываются сравнивать свои «Абрамсы», «Челленджеры», «Леклерки» и «Леопарды» с Т-14. Потому что это, по их мнению, «не спортивно». Подлинная революционность конструкции российского ОБТ раскрывается в «мелочах», которые отсутствуют в лаконичных ТТХ.
Мелочи неуязвимости
Использование в конструкции Т-14 броневой стали 44С-св-Ш дало возможность без ущерба для стойкости брони снизить толщину ее листов на 15%. Так же экономия веса была достигнута выносом вооружения танка в необитаемую башню. Та получилась маленькой, но хорошо защищенной. «Ужав» забронированное пространство башни, конструкторы смогли качественно улучшить защиту корпуса танка. Экипаж разместился в специальной бронированной капсуле, способной спасти танкистов от поражения любым существующим на данный момент противотанковым боеприпасом. Мало того, в отдельные бронекапсулы удалось «упаковать» двигатель танка и боекомплект орудия. Уже одно это подняло живучесть машины на недосягаемый для современных серийных ОБТ западного производства уровень.
Неуязвимость Т-14 прямо или косвенно повышают отличные динамические характеристики танка, его утопленные в броню топливные баки, противокумулятивные экраны, V-образное бронирование днища, дистанционные миноискатели, защитное покрытие «Накидка», многослойное металлокерамическое лобовое бронирование (эквивалентное одному метру гомогенной металлической брони) и, конечно, «Афганит» с «Малахитом».
Комплекс активной защиты «Афганит» имеет РЛС с активной фазированной антенной решеткой, два высокоскоростных доплеровских радара ближнего действия и шесть HD-камер ультрафиолетового диапазона. «Афганит» засекает на большом удалении наземного и воздушного противника. Без дополнительной команды разворачивает ствол орудия в сторону наиболее опасной цели, тем самым позволяя немедленно открыть по ней огонь и, заодно, подставляя под удар противника наиболее защищенную лобовую часть башни. Одновременно «Афганит» способен ставить дымометаллическую завесу, ослеплять вражеские ПТУР, добивать их из специальных мортир и управлять огнем зенитного пулемета.
Модульный комплекс встроенной динамической защиты четвертого поколения «Малахит» впервые дает отечественному ОБТ возможность не только «держать» любые кумулятивные боеприпасы, но и разрушать самые современные подкалиберные снаряды НАТО. Фактически, «Малахит» является эквивалентом бронезащиты толщиной в 700-750 мм. И это — поверх основного бронирования Т-14!.. Которое, напомню, по данным источника РИА Новости, было еще и дополнительно усилено перед отправкой «четырнадцатых» в зону проведения СВО.
Победоносная унификация
Активная подвеска уменьшает раскачивание танка во время движения и больше чем в два раза сокращает время захвата целей оптико-электронными средствами. Панель с плоскими сенсорными мониторами, джойстики и прочий хай-тек системы управления огнем Т-14 способны вызывать у стороннего человека ассоциации скорее с миром компьютерных игр, чем с оборудованием боевого танка.
Установленное на Т-14 125-мм орудие имеет в 1,17 раз более высокую дульную энергию и на 20% более высокую точность, чем у лучшего танкового орудия NATO — немецкого 120-мм L-55. Орудие 2А82 позволяет вести стрельбу широким ассортиментом боеприпасов, включая ПТУР. Особенностью автомата заряжания 2A82 является возможность стрелять длинными боеприпасами до одного метра длиной, что позволяет включать в боекомплект танка подкалиберные бронебойные снаряды повышенного могущества.
Прогресс на месте не стоит и защищенность ОБТ армий стран НАТО постепенно «подрастает». Для решения данной проблемы прорабатывается вариант замены у Т-14 125-мм орудия 2А82 на 152-мм орудие 2А83. Реализация такой «рокировки» уменьшит возимый нашим ОБТ боекомплект, но зато позволит гарантированно поражать любую существующую и даже перспективную бронетехнику западного производства со всех возможных ракурсов.
По мнению экспертов, использование 152-мм орудия даст возможность включить в боекомплект Т-14 управляемые снаряды типа «Краснополь», корректируемые активно-реактивные боеприпасы и дальнобойные ПТУР от ПТРК «Корнет». Словом, при перевооружении 152-мм орудием огневые характеристики Т-14 настолько вырастают, что на УВЗ для «шестидюймовой» версии танка придумали даже новую аббревиатуру БАМ — «боевая артиллерийская машина».
Наверное, уже всего перечисленного с лихвой хватило бы на то, чтобы признать Т-14 самым мощным танком мира. Но давайте вспомним, что этот ОБТ лишь один из компонентов ТГУП и происходящая на наших глазах российская революция в танкостроении станет куда масштабнее. На основе все той же платформы «Армата» УВЗ создал не только ОБТ, но и тяжелую БМП Т-15, а также тяжелую бронированную ремонтно-эвакуационную машину Т-16. Не раз озвучивалась идея «пересадить» новейшую 152-мм САУ 2С35 «Коалиция-СВ» с шасси танка Т-90 на ТГУП. Всего же работы над «Арматой» предполагают создание 28 единиц перспективной бронетехники, включая самоходный ЗРК, боевую машину поддержки танков, боевую машину огнеметчиков и так далее. «Унификация» — как много в этом звуке!..
Сетецентрическое наступление
Популярное сравнение одного танка с другим применительно к военным реалиям имеет относительную ценность. Почему? Потому что на практике воюют не одинокие танки, а целые соединения, имеющие в своем распоряжении большую номенклатуру военной техники и видов вооружений. Исходя из этого, Т-14 был сконструирован как первый в мире ОБТ, способный на практике реализовать концепцию «сетецентрической войны». В рамках этой концепции ВС РФ получают над вероятным противником инфокоммуникационное превосходство за счет объединения всех единиц боевой техники в единую сеть. Применительно к Т-14 этой сетью является разрабатываемая концерном «Созвездие» единая система управления тактического звена (ЕСУ ТЗ).
Используя ее, Т-14 может вести непрерывный обмен данными в реальном времени с другими бронированными единицами, разведывательными беспилотниками и ударной авиацией. За счет своих средств обнаружения, «четырнадцатый» способен выдавать целеуказание другим Т-14, САУ, БМП, ЗРК и ОБТ предыдущего поколения. Например, Т-90. Таким образом, ЕСУ ТЗ превращает все машины семейства «Армата» в единую высокоавтоматизированную систему поля боя. Еще большую перспективность эта концепция обретает в связи с озвученной возможностью превращения Т-14 в полностью дистанционно управляемый и способный вести бой без экипажа танк.
Есть ли у Т-14 «минусы»? Конечно, есть. Ожидаемо они являются прямым продолжением «плюсов» ОБТ нового поколения.
Во-первых, справиться с управлением столь инновационной машины могут только профессионалы–контрактники.
Во-вторых, хотя по открытым данным производство Т-14 обходится дешевле, чем выпуск «Абрамсов», «Челленджеров», «Леклерков» и «Леопардов», оно все же требует куда больших финансовых затрат, чем модернизация имеющегося у ВС РФ парка танков Т-72 и Т-90. В условиях продолжающейся специальной военной операции это ставит приоритетность производства Т-14 под вопрос.
В-третьих, совокупность множества инновационных решений, воплощенных в конструкции «четырнадцатого», серьезно осложняет серийный выпуск нашего ОБТ нового поколения. На это прямо намекает приличный временной лаг между первым показом «четырнадцатого» общественности в 2015 году и сообщением о запуске Т-14 в серийное производство, появившимся лишь в декабре 2021 года.
В-четвертых, и в главных, полностью потенциал платформы «Армата» и Т-14 в частности способно раскрыть лишь использование ЕСУ ТЗ. Без последней распадается вся архитектура концепции «сетецентрической войны», под которую, собственно, и создавался «четырнадцатый». Меж тем, несмотря на то, что фрагменты ЕСУ ТЗ стали поступать в войска еще в 2007 году, а госконтракт на поставку изделий для единой системы управления войсками тактического звена был подписан 22 декабря 2018 года, с работоспособностью данной системы до сих пор, видимо, не все благополучно. На это косвенно намекает ряд отечественных военных экспертов.
Давно заждались
Отсутствие возможности использования ЕСУ ТЗ изрядно сужает возможности Т-14 на поле боя и вполне объясняет цитату источника РИА Новости из сегодняшней новости о том, что экипажи «четырнадцатых» уже ведут огонь по позициям ВСУ, но в прямых штурмовых действиях новейшие отечественные танки пока не применяются.
Хочется надеяться на то, что даже опыт ограниченного боевого применения Т-14 на украинском ТВД, как ранее и на сирийском ТВД, позволит не только продолжить доработку конструкции самого «четырнадцатого», но и даст, наконец, возможность «довести до ума» ЕСУ ТЗ. А это, в свою очередь, позволит ОПК России нарастить объемы серийно выпускаемой бронетехники семейства «Армата». ОБТ Т-14 и других изделий на основе ТГУП в нашей армии давно заждались.