ВС России начали применять на украинском ТВД новейшие основные боевые танки Т-14

Наверное, уже всего перечисленного с лихвой хватило бы на то, чтобы признать Т-14 самым мощным танком мира. Но давайте вспомним, что этот ОБТ лишь один из компонентов ТГУП и происходящая на наших глазах российская революция в танкостроении станет куда масштабнее. На основе все той же платформы «Армата» УВЗ создал не только ОБТ, но и тяжелую БМП Т-15, а также тяжелую бронированную ремонтно-эвакуационную машину Т-16. Не раз озвучивалась идея «пересадить» новейшую 152-мм САУ 2С35 «Коалиция-СВ» с шасси танка Т-90 на ТГУП. Всего же работы над «Арматой» предполагают создание 28 единиц перспективной бронетехники, включая самоходный ЗРК, боевую машину поддержки танков, боевую машину огнеметчиков и так далее. «Унификация» — как много в этом звуке!..