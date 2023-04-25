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Марокко эвакуировало более 200 своих граждан из Судана

Весь мир
Марокко эвакуировало более 200 своих граждан из Судана

Рабат, 25 апреля. Марокканский монарх, король Мухаммед VI, издал инструкции по обеспечению возвращения граждан из Судана, пишут арабские СМИ.

После недавних событий в Судане и ухудшения ситуации с безопасностью король Мухаммед VI дал указание подготовить перевозку своих людей из Хартума по суше. Первым этапом эвакуации стала сухопутная автоколонна из столицы республики в город Порт-Судан, которой смогли воспользоваться более 200 человек.

«Король Мухаммед VI также распорядился организовать воздушный мост в координации с Royal Air Maroc, чтобы обеспечить возвращение марокканских граждан и их семей на родину в наилучших условиях», — говорится в заявлении.

Ранее Министерство иностранных дел Египта объявило об эвакуации из Хартума 436 граждан наземным путем в координации с суданскими властями.
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