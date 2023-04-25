Марокко эвакуировало более 200 своих граждан из Судана

После недавних событий в Судане и ухудшения ситуации с безопасностью король Мухаммед VI дал указание подготовить перевозку своих людей из Хартума по суше. Первым этапом эвакуации стала сухопутная автоколонна из столицы республики в город Порт-Судан, которой смогли воспользоваться более 200 человек.