Марокко эвакуировало более 200 своих граждан из Судана

Рабат, 25 апреля. Марокканский монарх, король Мухаммед VI, издал инструкции по обеспечению возвращения граждан из Судана, пишут арабские СМИ.
После недавних событий в Судане и ухудшения ситуации с безопасностью король Мухаммед VI дал указание подготовить перевозку своих людей из Хартума по суше. Первым этапом эвакуации стала сухопутная автоколонна из столицы республики в город Порт-Судан, которой смогли воспользоваться более 200 человек.
«Король Мухаммед VI также распорядился организовать воздушный мост в координации с Royal Air Maroc, чтобы обеспечить возвращение марокканских граждан и их семей на родину в наилучших условиях», — говорится в заявлении.
Ранее Министерство иностранных дел Египта объявило об эвакуации из Хартума 436 граждан наземным путем в координации с суданскими властями.