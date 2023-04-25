За контрабанду военной экипировки из Крыма за границу задержан 22-летний житель Симферополя

Об этом стало известно 25 апреля, во вторник. Молодой человек намеревался отправить в Японию две посылки с бронепанелями для бронежилетов, указывается в сообщении. Во время обысков в квартире задержанного были обнаружены другие предметы военной экипировки, которые он также готовил к отправке в другие государства.