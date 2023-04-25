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За контрабанду военной экипировки из Крыма за границу задержан 22-летний житель Симферополя

Происшествия
За контрабанду военной экипировки из Крыма за границу задержан 22-летний житель Симферополя

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Симферополя в возрасте 22 лет за контрабанду военной экипировки из Крыма за границу. Соответствующей информацией поделился Telegram-канал SHOT.

Об этом стало известно 25 апреля, во вторник. Молодой человек намеревался отправить в Японию две посылки с бронепанелями для бронежилетов, указывается в сообщении. Во время обысков в квартире задержанного были обнаружены другие предметы военной экипировки, которые он также готовил к отправке в другие государства.

В настоящий момент в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда иного вооружения».
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