За контрабанду военной экипировки из Крыма за границу задержан 22-летний житель Симферополя

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Симферополя в возрасте 22 лет за контрабанду военной экипировки из Крыма за границу. Соответствующей информацией поделился Telegram-канал SHOT.
Об этом стало известно 25 апреля, во вторник. Молодой человек намеревался отправить в Японию две посылки с бронепанелями для бронежилетов, указывается в сообщении. Во время обысков в квартире задержанного были обнаружены другие предметы военной экипировки, которые он также готовил к отправке в другие государства.
В настоящий момент в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда иного вооружения».