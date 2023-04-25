«Не дрогнет рука»: Дмитрий Медведев предупредил противников России о возможности применения ядерного оружия

Противникам России не следует недооценивать возможность применения ядерного оружия Москвой, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик указал на непереходящее значение такого вооружения для страны. Он напомнил, что Москва может первой применить ядерное оружие в случае, если в отношении России будет проявлена агрессия, грозящая существованию государства. Причем у РФ «не дрогнет рука», предупредил Медведев.
Зампред Совбеза России ранее жестко ответил министру обороны ФРГ Борису Писториусу, который назвал «абсолютно нормальным» проведение операций ВСУ на территории России.