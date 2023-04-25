«Не дрогнет рука»: Дмитрий Медведев предупредил противников России о возможности применения ядерного оружия

Политик указал на непереходящее значение такого вооружения для страны. Он напомнил, что Москва может первой применить ядерное оружие в случае, если в отношении России будет проявлена агрессия, грозящая существованию государства. Причем у РФ «не дрогнет рука», предупредил Медведев.