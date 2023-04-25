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Минцифры планирует обязать продавцом компьютеров предустанавливать на них российские ОС

Общество
Минцифры планирует обязать продавцом компьютеров предустанавливать на них российские ОС

Правительство России планирует обязать продавцов компьютеров устанавливать на них российские ОС. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление Минцифры.

Отмечается, что продавцы могут отказаться от предустановки отечественного софта. Однако теперь они будут нести ответственность за нарушение требований, вплоть до конфискации товара.

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов отметил, что подобная инициатива поможет избежать нелегальных поставок ОС Windows Microsoft. Однако представитель РАТЭК Антон Гуськов заявляет, что подобный законопроект вызовет удорожание компьютерной продукции.

Ранее корпорация Apple сообщила, что планирует производить свои ноутбуки в Таиланде. Свое решение компания мотивировала ухудшением отношений между США и Китаем.
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