МИД РФ: Москва объявляет персоной нон грата посла Молдавии в связи с антироссийской риторикой Кишинева

Такое решение связано с антироссийской политикой Кишинева, указали во внешнеполитическом ведомстве. Об этом стало известно 25 апреля, во вторник. Послу Молдавии вручена соответствующая нота, добавили в МИД РФ. Страна также запретит въезд некоторым официальным лицам Кишинева, заключили в ведомстве.