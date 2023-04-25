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МИД РФ: Москва объявляет персоной нон грата посла Молдавии в связи с антироссийской риторикой Кишинева

Политика
МИД РФ: Москва объявляет персоной нон грата посла Молдавии в связи с антироссийской риторикой Кишинева

Россия объявляет персоной нон гранта посла Молдавии Лилиана Дария. Соответствующей информацией поделились в Министерстве иностранных дел государства.

Такое решение связано с антироссийской политикой Кишинева, указали во внешнеполитическом ведомстве. Об этом стало известно 25 апреля, во вторник. Послу Молдавии вручена соответствующая нота, добавили в МИД РФ. Страна также запретит въезд некоторым официальным лицам Кишинева, заключили в ведомстве.

Прежде стало известно, что Дария вызвали в Министерство иностранных дел из-за высылки российского диппредставителя из Молдавии. Инцидент произошел 25 апреля.
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