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МЧС: площадь пожара в деревоперерабатывающем цехе в Приморском крае возросла до 12 тысяч квадратных метров

Происшествия
МЧС: площадь пожара в деревоперерабатывающем цехе в Приморском крае возросла до 12 тысяч квадратных метров

Площадь пожара, произошедшего в деревоперерабатывающем цехе в Приморском крае, достигла 12 тысяч квадратным метров. Об этом говорится в заявлении регионального управления МЧС России.

Как стало известно, что огонь распространился в производственном здании в городе Лесозаводск. О возгорании сообщили очевидцы, и уже через пять минут на место прибыли сотрудники экстренных служб.

В ведомстве отметили, что к тушению огня были привлечены два пожарных поезда. Однако из-за сильного ветра справиться с возгоранием до сих пор не удалось — пламя распространилось на площади в 12 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что до приезда спасателей из цеха эвакуировали 20 человек. Люди смогли самостоятельно покинуть горящее здание.
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