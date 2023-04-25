Экс-сотрудница блогера Навального* назвала бывших коллег «отстраненными от России»

Председатель профсоюза «Альянс врачей»✱ (признан Минюстом иноагентом) Анастасия Васильева высказалась о бывших коллегах из организации ФБК* (признана иноагентом в РФ) в новом интервью для YouTube-канала «Эмпатия манучи». По ее мнению, главные лица проекта обходят ряд важных вопросов намеренно.
Гостья студии отметила, что все эти люди живут отстраненно от России. Большинство из них уже длительное время находятся за границей, поэтому знают далеко не о всех проблемах. Кроме того, они не имеют права объективно оценивать ситуацию с СВО.
«Для них это определенная работа, насколько я понимаю, высказывать такое мнение», — отметила Васильева, намекая на негатив организации в отношении спецоперации.
Экс-сотрудница Навального напомнила о том, что представители ФБК✱✱ отказываются говорить о причинах СВО. Помимо этого, бывшие коллеги умалчивают о проблемах Донбасса, притеснении русскоговорящего населения, сносе памятников на территории Украины и так далее. По мнению Васильевой, подобные вещи нельзя поощрять.
Ранее в интервью она рассказала о работе на ФБК. Этот период своей жизни она назвала «глубоким разочарованием».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
- ✱✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация