Зампред Совбеза РФ Медведев назвал лукавством разговоры об экологии на фоне задачи сохранить человечество

Разговоры о зеленой повестке, когда стоит задача сохранения человечества, выглядят в нынешних условиях «примитивным лукавством». Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Политик выступил перед участниками марафона «Знание». Медведев присоединился к лекции по видеосвязи с завода ВПК «НПО машиностроения».
Медведев отметил, что не будет говорить об экзистенциальных вызовах, стоящих перед человечеством. В частности, о сфере экологии, сохранении природы, растений, редких животных и окружающей среды.
«Это, действительно, очень важно, но давайте лучше поговорим о сохранении человечества», — подчеркнул он.
Зампред Совбеза указал, что на этом фоне разговоры про зеленый тренд выглядят «примитивным лукавством». Запад оказался во многом несправедлив к России и не готов к равноправному партнерству, заявил Медведев.
Ранее Медведев заявил о растущем риске начала ядерной войны. Об этом информирует URA.RU. Он отметил, что глобальное потепление — ничто, в сравнении со взрывом в пять тысяч Кельвинов.