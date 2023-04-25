Медведев заявил, что утрата ценности евро приведет Евросоюз к возвращению национальных валют

Зампред Совета безопасности (СБ) Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что потеря ценности евро приведет Европейский союз (ЕС) к возвращению национальных валют.
Такое заявление Медведев сделал во время выступления на просветительском марафоне «Знание». Он считает, что возврат ЕС к обороту национальных валют значительно повлияет на работу европейской экономической системы, ведь это приведет к путанице в расчетах и создаст массу проблем.
Ранее RT передавал мнение Дмитрия Медведева о том, что современный мир вполне вероятно находится на пороге новой мировой войны. Он отметил, что подобное неизбежно, так как «мир болен».