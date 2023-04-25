Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Медведев заявил, что утрата ценности евро приведет Евросоюз к возвращению национальных валют

Экономика
Медведев заявил, что утрата ценности евро приведет Евросоюз к возвращению национальных валют

Зампред Совета безопасности (СБ) Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что потеря ценности евро приведет Европейский союз (ЕС) к возвращению национальных валют.

Такое заявление Медведев сделал во время выступления на просветительском марафоне «Знание». Он считает, что возврат ЕС к обороту национальных валют значительно повлияет на работу европейской экономической системы, ведь это приведет к путанице в расчетах и создаст массу проблем.

Ранее RT передавал мнение Дмитрия Медведева о том, что современный мир вполне вероятно находится на пороге новой мировой войны. Он отметил, что подобное неизбежно, так как «мир болен».
евросоюз дмитрий медведев евро
Военкоры ФАН