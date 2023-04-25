Дмитрий Медведев допустил, что Илон Маск может занять кресло президента США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поделился рассуждениями о возможном продолжении карьеры американского миллиардера Илона Маска.
В ходе общения с участниками марафона «Знание» политик высказался о потенциальной попытке бизнесмена занять пост президента США. Медведев не исключил, что Маск может стать главой Соединенных Штатов.
Зампред Совбеза РФ также добавил, что считает возможным развал США. Политик признался, что лично болеет за Техас.
Илон Маск ранее прокомментировал возможное существование инопланетян. Миллиардер отметил, что в первую очередь об этом рассказало бы министерство обороны США (Пентагон).