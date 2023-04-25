Многих привыкших выступать на российской сцене исполнителей коснулся хейт поклонников

Возможно, отменят концерт и Анжелики Варум, который запланирован в Crocus City Hall на 29 апреля. Активисты уже написали соответствующие обращения губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Неприятная ситуация произошла и с Валерием Меладзе. После того, как он поддержал украинский лозунг на зарубежном корпоративе, певцу пришлось столкнуться с непринятием в горах Сибири и в Ростове-на-Дону. С волной хейта столкнулась и Ани Лорак, чьи концерты были отменены в городах по всей России.