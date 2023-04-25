Многих привыкших выступать на российской сцене исполнителей коснулся хейт поклонников

Многих ранее выступающих артистов поклонники больше не хотят видеть на русской сцене. Так, творческие личности столкнулись с волной хейта. Об этом сообщают РИА Новости.
Например, это коснулось рэпера Jah Khalib, который с самого начала СВО высказался против нее в своих сетях. Концерты за 23 и 25 апреля в Москве и Петербурге были отменены по желанию Пользователей Сети, блогеров и представителей властей. Даже Дима Билан отказывался с ним выступать, сделав предпочтение в пользу рэпера Басты.
Также из-за политической позиции Дианы Арбениной были отменены концерты ее рок-группы «Ночные снайперы». Принимать творческий коллектив отказались жители Улан-Удэ, Чебоксар, Пятигорска, Казани. Провести онлайн-концерт артистке никто не помешал. Он состоялся десятого апреля.
«Не бойся и стой на своем. Мы вместе все переживем», — написала Арбенина в своем блоге.
Возможно, отменят концерт и Анжелики Варум, который запланирован в Crocus City Hall на 29 апреля. Активисты уже написали соответствующие обращения губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Неприятная ситуация произошла и с Валерием Меладзе. После того, как он поддержал украинский лозунг на зарубежном корпоративе, певцу пришлось столкнуться с непринятием в горах Сибири и в Ростове-на-Дону. С волной хейта столкнулась и Ани Лорак, чьи концерты были отменены в городах по всей России.
Ранее стало известно, что у Ани Лорак рушится карьера звезды из-за неуверенности в определении своей политической позиции. Артистка пытается «пересидеть» скандальные моменты без внимания журналистов к своей персоне.