Они не думали, что поминовение близких обернется смертью: Георгий Тесля-Герасимов об обстреле донецкого кладбища

В поминальное воскресенье Донецк подвергся массовому обстрелу со стороны ВСУ, в частности были зафиксированы прилеты по местным кладбищам. Доброволец НМ ДНР, актер и режиссер Георгий Тесля-Герасимов рассказал о гибели мирных жителей, которые пришли помянуть своих близких, но стали жертвами кровавой расправы.
В авторской колонке для ФАН, он отметил, что подобная дьявольщина в святой день как раз свидетельствует о том, что бесчеловечность поглотила ВСУ.
Руками украинских нацистов совершается настоящая дьявольщина. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Такое ощущение, что зверства Вооруженных сил Украины с каждым разом начинают набирать все большие обороты и мощь. Постпасхальная неделя, она же Светлая седьмица, и начало Поминальной были в Донецке отнюдь не праздничными. В воскресенье, 23 апреля, в светлый православный праздник, когда люди идут на могилки к родным, со стороны ВСУ был совершен обстрел местного кладбища.
Так уж вышло, что как раз в это воскресенье я был в Донецке по творческим делам, встречался с ребятами и мы ездили на кладбище к могилкам погибших бойцов. Прилетов было столько! Погибли две родные сестры 30 и 38 лет, они шли с кладбища. Также погиб мужчина. Под обстрелами пали родственники, которые в этот светлый день пришли на кладбище помянуть своих близких! То есть даже в такие дни в месте, где нет ни расположений, ни военной техники, руками украинских нацистов совершается настоящая дьявольщина.
Я не знаю, что они колют себе, что они пьют, какие препараты употребляют, что у них полностью отключается сознание, когда закладывают снаряд в ствол орудия. Это же какой-то паноптикум! Для них нет ничего святого! Я сейчас говорю даже не о конкретных каких-то лицах: кто виноват, а кто нет, а о ВСУ в целом. Идет разрастание этого болезненного очага, жертвами которого становятся ни в чем не повинные люди.
И ведь это самый наглядный пример того, против чего мы здесь боремся и стоим. Мы пытаемся обезопасить наш народ, наших граждан.
В воскресенье была прекрасная погода, светило солнце, опять же — праздник, и люди, которые погибли под обстрелами от осколков, наверняка, даже не думали, что поминовение своих близких обернется смертью. Они спокойно собирались и ехали на кладбище к могилкам родственников и друзей, а в это время уже закладывался снаряд, осколки которого унесут их жизни. Это настоящая катастрофа! Задумайтесь, вы, вершители чужой жизни — Вооруженные силы Украины! Задумайтесь, пока не поздно, и остановитесь!