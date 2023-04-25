Они не думали, что поминовение близких обернется смертью: Георгий Тесля-Герасимов об обстреле донецкого кладбища

Так уж вышло, что как раз в это воскресенье я был в Донецке по творческим делам, встречался с ребятами и мы ездили на кладбище к могилкам погибших бойцов. Прилетов было столько! Погибли две родные сестры 30 и 38 лет, они шли с кладбища. Также погиб мужчина. Под обстрелами пали родственники, которые в этот светлый день пришли на кладбище помянуть своих близких! То есть даже в такие дни в месте, где нет ни расположений, ни военной техники, руками украинских нацистов совершается настоящая дьявольщина.