Посол ЮАР в Оттаве Риаз Шейк раскритиковал позицию Канады относительно переговоров по ситуации вокруг Украины, информирует RT.
В интервью с журналистом интернет-ресурса Toronto Sun Шейк заявил, что посольство шокировано позицией Оттавы. Канадские власти не идут на переговоры с ЮАР по поводу мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.
Посол отметил, что снабжение украинских войск оружием лишь затягивает конфликт. Обостренная ситуация провоцирует голод среди населения в развивающихся странах, подчеркнул Шейк.
Ранее RT сообщал о том, что власти ЮАР заявили о готовности принять у себя всех лидеров стран БРИКС в рамках саммита, который пройдет в августе.