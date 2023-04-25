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Посол ЮАР в Оттаве осудил позицию Канады относительно ситуации вокруг Украины

Политика
Посол ЮАР в Оттаве осудил позицию Канады относительно ситуации вокруг Украины

Посол ЮАР в Оттаве Риаз Шейк раскритиковал позицию Канады относительно переговоров по ситуации вокруг Украины, информирует RT.

В интервью с журналистом интернет-ресурса Toronto Sun Шейк заявил, что посольство шокировано позицией Оттавы. Канадские власти не идут на переговоры с ЮАР по поводу мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

Посол отметил, что снабжение украинских войск оружием лишь затягивает конфликт. Обостренная ситуация провоцирует голод среди населения в развивающихся странах, подчеркнул Шейк.

Ранее RT сообщал о том, что власти ЮАР заявили о готовности принять у себя всех лидеров стран БРИКС в рамках саммита, который пройдет в августе.
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