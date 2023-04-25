Правоохранители разоблачили ячейку запрещенной организации «АУЕ»* в Ульяновской области

Сотрудники управления СК России по Ульяновской области возбудили дело в отношении создателя экстремистской организации, а также трех его сообщников.
Как сообщили в ведомстве, житель Димитровграда создал в городе ячейку движения «АУЕ»✱ (организация запрещена на территории России). Организатор, а также трое его последователей осуществляли сбор денег для отправки лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Кроме того, участники движения вели противоправную деятельность и занимались пропагандой криминальной идеологии, сообщили следователи.
В ходе совместной операции управления СК РФ, региональных отделов УМВД и ФБР России, а также СОБР Росгвардии деятельность ячейки была пресечена, отметили в ведомстве. В ходе обысков было обнаружено более 1,5 миллиона рублей. Ведется расследование уголовного дела и сбор доказательств, добавили в СК.
Ранее RT сообщал об аресте активиста Ярослава Ширшикова по обвинению в оправдании терроризма. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация