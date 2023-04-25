Правоохранители разоблачили ячейку запрещенной организации «АУЕ»* в Ульяновской области

Как сообщили в ведомстве, житель Димитровграда создал в городе ячейку движения «АУЕ»✱ (организация запрещена на территории России). Организатор, а также трое его последователей осуществляли сбор денег для отправки лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Кроме того, участники движения вели противоправную деятельность и занимались пропагандой криминальной идеологии, сообщили следователи.