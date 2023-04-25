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NY Times: ВСУ пожаловались на сложности в координации между подразделениями

Армия
NY Times: ВСУ пожаловались на сложности в координации между подразделениями

Украинские военные испытывают проблемы с координацией между подразделениями, пишет американская газета New York Times.Причиной тому издание назвало ситуацию с радиооборудованием.

Оказалось, что в рядах украинских боевиков оборудование радиопередач различается «от подразделения к подразделению» и «подвержено российским помехам». По данным газеты, «координация чего-либо» при численности группы более 30 солдат ВСУ остается чрезвычайно сложной задачей.

Ранее стало известно, что российским бойцам удалось ликвидировать примерно 280 военных украинской армии и иностранных наемников на Донецком направлении за сутки. ВС РФ также уничтожили большое количество военной техники ВСУ.
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