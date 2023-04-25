NY Times: ВСУ пожаловались на сложности в координации между подразделениями

Оказалось, что в рядах украинских боевиков оборудование радиопередач различается «от подразделения к подразделению» и «подвержено российским помехам». По данным газеты, «координация чего-либо» при численности группы более 30 солдат ВСУ остается чрезвычайно сложной задачей.