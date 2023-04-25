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Экс-президент США Трамп поделился мыслями по поводу увольнения ведущего телеканала Fox News Карлсона

Политика
Экс-президент США Трамп поделился мыслями по поводу увольнения ведущего телеканала Fox News Карлсона

Увольнение известного ведущего Такера Карлсона с телеканала Fox News шокировало бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом экс-глава государства рассказал в интервью для издания Newsmax.

О том, что журналист намерен покинуть свою должность, стало известно в понедельник. При этом зрителям он больше всего запомнился многочисленной критикой в адрес действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.

«Я шокирован, я удивлен», — прокомментировал Трамп.

По его мнению, Карлсон — очень хороший и талантливый человек. В частности, это выражалось в высоких рейтингах программ с его участием.

Ранее кадровые перестановки произошли на телеканале CNN. Руководство ресурса внезапно уволило популярного ведущего Дона Лемона, который занимал должность на протяжении 17 лет.
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