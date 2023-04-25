Экс-президент США Трамп поделился мыслями по поводу увольнения ведущего телеканала Fox News Карлсона

Увольнение известного ведущего Такера Карлсона с телеканала Fox News шокировало бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом экс-глава государства рассказал в интервью для издания Newsmax.
О том, что журналист намерен покинуть свою должность, стало известно в понедельник. При этом зрителям он больше всего запомнился многочисленной критикой в адрес действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.
«Я шокирован, я удивлен», — прокомментировал Трамп.
По его мнению, Карлсон — очень хороший и талантливый человек. В частности, это выражалось в высоких рейтингах программ с его участием.
Ранее кадровые перестановки произошли на телеканале CNN. Руководство ресурса внезапно уволило популярного ведущего Дона Лемона, который занимал должность на протяжении 17 лет.