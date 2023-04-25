США понесут ответственность за любые агрессивные действия Украины, которая стремится вывести конфликт с Россией на мировой уровень. Об этом пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.
Эксперт считает, что данные США о провокациях Украины, запланированных к годовщине спецоперации России, свидетельствуют о том, что Белый дом не справляется или не хочет справляться с контролем над Украиной. По мнению обозревателя, это может привести к катастрофе.
Девлин задался вопросом, не будет ли США нести ответственность за ситуацию, когда киевский режим решит реализовать планы за расширение масштабов конфликта за пределы континентальной Европы. Эксперт отметил, что увеличение финансирования и снабжения Украины оружием со стороны Штатов только усугубит положение дел.
«Головы должны полететь по Пентагону, Госдепу и Белому дому за то, что они слепо ввязались в конфликт, который Украина хочет сделать глобальным», — заключил он.
Ранее сообщалось, что Институт изучения войны США откажется от прогнозов по Украине. Об этом информирует URA.RU.