Экс-сотрудница блогера Навального* Анастасия Васильева назвала работу на него «глубоким разочарованием»

Председатель профсоюза «Альянс врачей»✱ (признан Минюстом иноагентом) Анастасия Васильева дала интервью YouTube-каналу «Эмпатия манучи». Обсуждая с журналистом период работы с ФБК* (признан иноагентом в РФ), она назвала отметила, что работа в организации стала «глубоким разочарованием».
По мнению гостьи студии, блогер и экс-глава организации Алексей Навальный✱✱ (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности) всегда хотел «казаться», а не «быть».
«Я настолько верила, что человек хочет сделать стране лучше, а потом понимаешь, что это делается для того, чтобы сделать, а не получить результат», — поделилась впечатлениями от работы с блогером она.
Поняв, каким человеком тот на самом деле является, женщина испытала «глубокое разочарование». Васильева признала, что в тот момент ошибалась. Чтобы такого не происходило, по ее мнению, необходимо больше читать, больше разбираться в каждой ситуации, а не верить мнению человека.
«Он просто политик, который извлекает какую-то выгоду из тех людей, которые идут за ним и они-то этого не понимают», — резюмировала гостья эфира.
В интервью она также затронула вопрос домогательств со стороны Навального. По мнению Васильевой, Навального мотивирует только власть, еда и секс.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
- ✱✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России