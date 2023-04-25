Экс-сотрудница блогера Навального* Анастасия Васильева назвала работу на него «глубоким разочарованием»

Поняв, каким человеком тот на самом деле является, женщина испытала «глубокое разочарование». Васильева признала, что в тот момент ошибалась. Чтобы такого не происходило, по ее мнению, необходимо больше читать, больше разбираться в каждой ситуации, а не верить мнению человека.