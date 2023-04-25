CTV News: авиакомпании в Канаде столкнулись с критическим ростом расходов из-за закрытия российского неба

По данным сайта Cirium, в период с 2019 по 2023 годы стоимость путешествия из Ванкувера в Гонконг и из Нью-Дели в Торонто выросла на 41 и 47 процентов соответственно. Речь идет об услугах, предоставляемых крупнейшим перевозчиком страны — Air Canada.