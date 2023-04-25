CTV News: авиакомпании в Канаде столкнулись с критическим ростом расходов из-за закрытия российского неба

Расходы канадских авиакомпаний на перевозку пассажиров значительно увеличились на фоне закрытия российского неба. Об этом сообщил местный портал CTV News.
Теперь зарубежным самолетам приходится облетать территорию РФ, что привело к критическому повышению цен на билеты. В частности, из-за огромных затрат на топливо и увеличения времени в пути.
По данным сайта Cirium, в период с 2019 по 2023 годы стоимость путешествия из Ванкувера в Гонконг и из Нью-Дели в Торонто выросла на 41 и 47 процентов соответственно. Речь идет об услугах, предоставляемых крупнейшим перевозчиком страны — Air Canada.
«Оптимальный маршрут полетов между Канадой и Юго-Восточной Азией и всем, что находится между ними, предполагает пролет через часть воздушного пространства России», — прокомментировал экс-операционный директор авиакомпании Дункан Ди.
Меж тем правительство США призвало союзников к полному запрету экспорта товаров в Россию. Однако власти Японии и ряда европейских государств выступили против данной инициативы.