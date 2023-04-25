Группа компаний «Автодом» заявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz

Группа компаний «Автодом» объявила о приобретении всех российских активов Mercedes-Benz, сообщает пресс-служба холдинга.Сделка завершилась сегодня, 25 апреля.
«Автодом» приобрел все российские активы компании Mercedes-Benz. Генеральный директор холдинга Андрей Ольховский сообщил о том, что скоро объявит своего нового технологического партнера.
На данный момент первоочередная задача «Автодома» — сохранить все рабочие места. Глава Минпромторга Денис Мантуров месяцем ранее говорил, что на бывшем заводе Mercedes-Benz вполне возможно сотрудничество с партнерами из Китая.
Ранее RT сообщал, что концерн Mercedes-Benz отказался от сотрудничества с Молдавией из-за реэкспорта автомобилей в Россию. Информацию подтвердили в центральном офисе производителя.