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Депутат ГД Султан Хамзаев предложил за пьяную езду запрещать аренду самокатов пожизненно

Общество
Депутат ГД Султан Хамзаев предложил за пьяную езду запрещать аренду самокатов пожизненно

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев обратился к руководителю Минтранса Савельеву с инициативой о пожизненном запрете аренды электросамокатов гражданам, имеющим административное наказание за вождение средств индивидуальной мобильности.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на RT, недавно произошло сразу несколько инцидентов в Москве и Петербурге с участием водителей самокатов, находившихся в нетрезвом виде. В итоге не обошлось без пострадавших. Электросамокаты имеют приличный вес (15 кг) и могут набирать скорость до 25 км/ч. При столкновении с ними люди получают серьезные травмы, отметил парламентарий.

В связи вышеуказанными обстоятельствами Хамзаев попросил одобрить внесение изменений в нормативно-правовые акты и объявить пожизненный запрет на аренду электросамокатов лицам, единожды административно наказанным за вождение в пьяном виде.
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