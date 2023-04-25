Депутат ГД Султан Хамзаев предложил за пьяную езду запрещать аренду самокатов пожизненно

Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на RT, недавно произошло сразу несколько инцидентов в Москве и Петербурге с участием водителей самокатов, находившихся в нетрезвом виде. В итоге не обошлось без пострадавших. Электросамокаты имеют приличный вес (15 кг) и могут набирать скорость до 25 км/ч. При столкновении с ними люди получают серьезные травмы, отметил парламентарий.