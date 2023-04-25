Посол Молдавии приехал «на ковер» в МИД РФ из-за высылки российского дипломата из Кишинева

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий прибыл в Министерство иностранных дел РФ. Его вызвали в ведомство из-за высылки российского диппредставителя из Кишинева.
Видео с места событий появилось в Сети. На кадрах видно, как автомобиль с Лилианом Дарием паркуется близ МИД России, после чего молдавский посол молча направляется к дверям российского внешнеполитического ведомства.
Молдавские власти ранее объявили, что сотрудник посольства России будет выслан из страны после того, как главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в республику.
Румынский сенатор Диана Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве!» в ходе своего выступления в парламенте. Подробности приводит RT.