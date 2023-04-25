Житель Кузбасса выстелил из травмата в голову подростка

По версии следствия, задержанный 53-летний мужчина повздорил с 14-летним подростком в одном из общественных мест Юрги. В ходе вспыхнувшего конфликта он выстрелил из травматического пистолета прямо в лицо мальчику. Пострадавшего пришлось госпитализировать в ближайшую клинику, сообщает Сiбдепо.