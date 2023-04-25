Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Житель Кузбасса выстелил из травмата в голову подростка

Происшествия
Житель Кузбасса выстелил из травмата в голову подростка

Сотрудники ГУ СК России по Кемеровской области расследовали опасный инцидент в Юрге.

По версии следствия, задержанный 53-летний мужчина повздорил с 14-летним подростком в одном из общественных мест Юрги. В ходе вспыхнувшего конфликта он выстрелил из травматического пистолета прямо в лицо мальчику. Пострадавшего пришлось госпитализировать в ближайшую клинику, сообщает Сiбдепо.

Там врачи диагностировали у него открытый перелом лицевой кости. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт умышленного нанесения травмы средней тяжести. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.
кузбасс травмат выстрел
Военкоры ФАН