Житель Кузбасса выстелил из травмата в голову подростка

Сотрудники ГУ СК России по Кемеровской области расследовали опасный инцидент в Юрге.
По версии следствия, задержанный 53-летний мужчина повздорил с 14-летним подростком в одном из общественных мест Юрги. В ходе вспыхнувшего конфликта он выстрелил из травматического пистолета прямо в лицо мальчику. Пострадавшего пришлось госпитализировать в ближайшую клинику, сообщает Сiбдепо.
Там врачи диагностировали у него открытый перелом лицевой кости. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт умышленного нанесения травмы средней тяжести. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.