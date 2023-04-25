Просьбы матери делать «домашку» и помогать по дому вынудили мальчика пойти в детдом

Школьник из Красноярска пожаловался на свою мать в органы опеки из-за того, что та заставляет его делать домашнее задание и заниматься уборкой по дому. Он решил, что лучше всего он будет жить в детском доме, нежели с таким родителем. Мальчик серьезно настроен на том, чтобы лишить женщину родительских прав.