Просьбы матери делать «домашку» и помогать по дому вынудили мальчика пойти в детдом

Просьбы матери делать «домашку» и помогать по дому вынудили мальчика на крайние меры. Школьник обратился в опеку и попросил забрать его в детдом. Об этом сообщает «Лента дня».
Школьник из Красноярска пожаловался на свою мать в органы опеки из-за того, что та заставляет его делать домашнее задание и заниматься уборкой по дому. Он решил, что лучше всего он будет жить в детском доме, нежели с таким родителем. Мальчик серьезно настроен на том, чтобы лишить женщину родительских прав.
В опеке о семье мальчика все хорошего мнения. У матери есть работа, пагубных привычек у нее нет и в участок полиции никогда не попадала. Психологи продолжат работу данной семьей.
Ранее сбежавшему из детдома во Владивостоке мальчику ампутировали пальцы ног. Он получил обморожение нижних конечностей.