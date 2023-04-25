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Просьбы матери делать «домашку» и помогать по дому вынудили мальчика пойти в детдом

Общество
Просьбы матери делать «домашку» и помогать по дому вынудили мальчика пойти в детдом

Просьбы матери делать «домашку» и помогать по дому вынудили мальчика на крайние меры. Школьник обратился в опеку и попросил забрать его в детдом. Об этом сообщает «Лента дня».

Школьник из Красноярска пожаловался на свою мать в органы опеки из-за того, что та заставляет его делать домашнее задание и заниматься уборкой по дому. Он решил, что лучше всего он будет жить в детском доме, нежели с таким родителем. Мальчик серьезно настроен на том, чтобы лишить женщину родительских прав.

В опеке о семье мальчика все хорошего мнения. У матери есть работа, пагубных привычек у нее нет и в участок полиции никогда не попадала. Психологи продолжат работу данной семьей.

Ранее сбежавшему из детдома во Владивостоке мальчику ампутировали пальцы ног. Он получил обморожение нижних конечностей.
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